Assim Mollazadé: Nous sommes actuellement confrontés à une nouvelle guerre de l’information au sein des institutions européennes

Strasbourg, 23 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a subi une agression militaire. Une partie de notre territoire a été occupée, des centaines de milliers personnes ont été expulsés de leurs foyers natals et sont devenus des réfugiés et des personnes déplacées. Et actuellement, nous sommes confrontés à une nouvelle guerre de l’information au sein des institutions européennes. C’est ce qu’a déclaré Assim Mollazadé, membre de la délégation azerbaïdjanaise au sein de l’APCE, lors de la session de printemps de l’assemblée.

«Certains milieux n’aiment pas l’Azerbaïdjan qui mène actuellement une politique indépendante, unit l’Ouest et l’Est, le Nord et le Sud par ses projets stratégiques, qui joue un rôle clé dans la sécurité énergétique et la création du système de transport de l’Europe. Ils nous ont ciblés en utilisant de nouvelles technologies de l'information politiques. L’objectif principal de cette guerre de l’information contre l’Azerbaïdjan sert à porter préjudice à notre indépendance, à nous écarter des organisations internationales», a-t-il fustigé.

Le député azerbaïdjanais a fait savoir que les auteurs de ce genre d’attaque devaient être identifiés. Nous devons connaître ceux qui mènent ce nouveau type de guerre.