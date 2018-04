Message de félicitations de S.M. Cheikh Jaber Al Moubarak Al Ahmad Al Sabah, Premier ministre de l’Etat du Koweït

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

A l’occasion de votre brillante victoire aux élections présidentielles en Azerbaïdjan ami, je vous félicite sincèrement et vous adresse mes vœux de plein succès dans l’exercice de votre haute mission en faveur du bien-être de votre peuple.

Je saisis cette heureuse occasion pour exprimer notre satisfaction des relations historiques unissant l’Etat du Koweït et la République d’Azerbaïdjan et pour réitérer notre volonté de les renforcer et les développer encore davantage par nos efforts communs pour l’intérêt de nos deux pays amis.

Je forme des vœux de bonne santé et de succès pour Votre Excellence, ainsi que de développement durable et de paix pour la République d’Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Jaber Al Moubarak Al Ahmad Al Sabah,

Premier ministre de l’Etat du Koweït