Les présidents azerbaïdjanais et turc s’entretiennent en tête-à-tête à Ankara

Ankara, 25 avril, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus en tête-à-tête à Ankara mercredi 25 avril.

Au cours de l’entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement réussi des relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie dans tous les domaines. L'importance de la visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Turquie a été mise en valeur en termes de développement des relations. Il a été noté que les relations entre les deux pays se développaient avec succès dans les domaines politique, économique, énergétique et autres. Les chefs d’Etat se sont dits convaincus que la coopération continuerait à se développer. L'accent a été mis sur l’importance des projets globaux conjointement réalisés par les deux pays.

Les relations bilatérales et d’autres questions d’intérêt mutuel ont fait l’objet d’un échange de vues lors de l’entretien.