Le Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et l’OMM signent un mémorandum d’accord

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Une conférence sur le thème «Le rôle important des organisations météorologiques en matière d’adaptation aux changements climatiques», organisée par le Ministère azerbaïdjanais de l’Environnement et des Ressources naturelles, s’est tenue en marge de la visite de Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Bakou.

Moukhtar Babaïev, ministre azerbaïdjanais de l’Environnement et des Ressources naturelles, Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, Ghulam Ishaczai, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Azerbaïdjan, Melek Cakmak, chef de l’Office de partenariat et de coordination de la FAO en Azerbaïdjan, et des représentants des organisations internationales, des organismes publics, des instituts scientifiques et des ONG ont été présents à cette conférence.

Un mémorandum d’accord a été signé entre le Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et l'Organisation météorologique mondiale afin de renforcer la base juridique entre l’Azerbaïdjan et l’OMM.