Le président turc : La cérémonie d’inauguration de TANAP aura lieu début juin

Bakou, 25 avril, AZERTAC

La cérémonie d’inauguration du gazoduc transanatolien (TANAP), qui prévoit le transport du gaz naturel azerbaïdjanais vers la Turquie et du pays frère vers l’Europe, aura lieu début juin.

C’est ce qu’a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de la déclaration conjointe à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

«TANAP, qui est une partie importante du Corridor gazier Sud, contribuera non seulement à l’achat et à la vente de gaz naturel entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, mais aussi à la sécurité énergétique de l'Europe», a-t-il indiqué.

Il a noté que la construction de la raffinerie de pétrole Star, construit dans le district d'Aliaga à Izmir, se terminerait dans un proche avenir, ajoutant que la cérémonie d'ouverture de l'usine se tiendrait en septembre-octobre 2018. «Ainsi, l'Azerbaïdjan deviendra le plus grand investisseur en Turquie», a marqué le chef de l’Etat.