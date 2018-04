Le chef de l’Administration présidentielle de l’Azerbaïdjan participe à la 9e réunion internationale des hauts fonctionnaires chargés de la sécurité

L’Ordre de l’Honneur de la Russie a été décerné à Ramiz Mehdiyev, chef de l’Administration présidentielle de l’Azerbaïdjan

Sotchi, 26 avril, AZERTAC

Sotchi accueille la 9ème réunion internationale des hauts fonctionnaires chargés des questions de sécurité.

La réunion a rassemblé les représentants de 117 pays, y compris l’Azerbaïdjan.

Les discussions ont porté sur les questions de sécurité mondiale et régionale lors de la réunion internationale, à laquelle ont assisté les secrétaires des conseils de sécurité de plusieurs pays, les assistants des présidents et premiers ministres pour la sécurité nationale, les chefs des services de sécurité. Il a été noté que la réunion de Sotchi était une plateforme convenable pour la mise en place d'une coopération multilatérale dans le domaine de la sécurité internationale.

Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, après avoir ouvert la réunion, a lu le message du président russe Vladimir Poutine et donné des informations sur les sujets inclus à l’ordre du jour.

L’Azerbaïdjan a été représenté à la réunion par Ramiz Mehdiyev, chef de l'Administration présidentielle de la République d'Azerbaïdjan, Fouad Alesguérov, assistant du président azerbaïdjanais en charge des organes d’application de la loi et des questions militaires, et Otari Gvaladze, chef de secteur à l'Administration présidentielle.

Ramiz Mehdiyev, est intervenu sur le thème « L'évolution de la stratégie et des tactiques des organisations terroristes internationales » lors de la 9ème réunion des hauts fonctionnaires chargés des questions de sécurité. Dans son intervention, il a donné des informations sur les tendances récentes dans les activités des organisations terroristes internationales et a mis en valeur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les États pour prévenir cette activité destructrice et éliminer la politique de double standard en matière de terrorisme.

En marge de la réunion, le chef de l’Administration présidentielle de l’Azerbaïdjan, Ramiz Mehdiyev, s’est entretenu avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev. Ce dernier a fait savoir que le président russe Vladimir Poutine avait signé un décret portant attribution de l’Ordre de l’Honneur au chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Ramiz Mehdiyev, pour ses mérites dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Nikolaï Patrouchev a présenté le décret et l’ordre à Ramiz Mehdiyev.

Le chef de l'administration présidentielle azerbaïdjanaise a exprimé sa gratitude au président russe pour sa grande attention. Il a souligné que les relations russo-azerbaïdjanaises se développent de manière dynamique, que les pays menaient constamment le dialogue et que les présidents y jouaient un rôle important.

Lors de la rencontre entre Ramiz Mehdiyev et le secrétaire du Conseil de sécurité biélorusse Stanislav Zas, la situation et les questions de sécurité dans la région et dans le monde ont été analysées et d'autres questions d'intérêt mutuel ont été discutées.