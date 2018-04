Entretien du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avec la Première ministre britannique Theresa May   Mis à jour

Londres, 26 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev et la Première ministre britannique Theresa May, se sont entretenus, jeudi 26 avril, à Londres.

Mme Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a accueilli Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan.

La Première ministre britannique Theresa May a félicité Ilham Aliyev pour sa victoire aux élections présidentielles. Elle a exprimé son plaisir de rencontrer le président Ilham Aliyev et a fait savoir que cette visite du chef de l’Etat azerbaïdjanais créerait une bonne occasion pour la discussion des questions économiques, commerciales, énergétiques et sécuritaires. La Première ministre britannique a indiqué l’importance de l’accord qui serait signé entre la SOCAR et la compagnie BP en termes d’élargissement de la coopération. Theresa May a exprimé sa gratitude pour la participation de l’Azerbaïdjan aux opérations de maintien de la paix en Afghanistan et pour son soutien à ces opérations.

Ayant remercié pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a noté que l’ordre du jour des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne était très large et les deux pays entretenaient une coopération active dans les domaines politique, économique, énergétique, commercial et de l’investissement. Le chef de l’Etat a fait savoir qu’un travail actif était mené à ce moment-là pour l’élargissement et la diversification des relations commerciales et il y avait un grand potentiel pour cela. « De nombreuses entreprises britanniques opèrent en Azerbaïdjan depuis plusieurs années et la coopération SOCAR-BP revêt un caractère stratégique », a-t-il avancé.

Soulignant que les relations bilatérales se basaient sur les liens de partenariat, le chef de l’Etat s’est dit convaincu que sa visite en Grande-Bretagne servirait élargir la coopération des deux pays.

Les discussions ont ensuite porté sur le développement et la sécurité régionaux.

Puis, les parties ont procédé à la signature d’un accord de partage de production sur l'exploration et le développement du champ pétrolier D230 au large de l’Azerbaïdjan entre la Société nationale des Pétroles de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) et la société conjointe de la compagnie «BP Exploration (Azerbaijan) Limited» et de la SOCAR. L’accord a été paraphé par Reuvneg Abdoullayev, président de la SOCAR, et Robert Dudley, président-directeur général du groupe pétrolier britannique BP.