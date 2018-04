La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a reçu le président du groupe d’amitié France-Caucase au Sénat français

Bakou, 27 avril, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a reçu vendredi le sénateur Alain Houpert, président du groupe d’amitié France-Caucase au Sénat français.

Mehriban Aliyeva, premier vice-président de l'Azerbaïdjan, a déclaré qu'Alain Houpert effectuait une visite en Azerbaïdjan en tant que président du groupe d'amitié France-Caucase du Sénat français et a abordé les relations entre les deux pays, se félicitant que les liens azerbaïdjano-français se développent avec succès dans toutes les sphères. Notant la coopération fructueuse entre les deux pays dans les domaines politique, économique et autres, Mehriban Aliyeva a souligné que les liens interparlementaires Azerbaïdjan-France jouaient un rôle important dans le renforcement des ces relations. Elle a noté que de nombreux événements avaient été organisés dans ce sens au cours des dernières années. Quant aux relations économiques, la première vice-présidente a souligné la coopération fructueuse dans le secteur de l'énergie et a parlé de la coopération dans les transports, l'agriculture, l'écologie et d'autres domaines, soulignant les activités réussies d’une série d’entreprises françaises en Azerbaïdjan. Abordant l'importance des relations humanitaires, Mehriban Aliyeva a déclaré qu'une coopération réussie s’était établie dans ce domaine, marquant que les relations humanitaires réunissaient les pays et les gens. Rappelant que les journées culturelles de l'Azerbaïdjan s’étaient tenues avec succès non seulement à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises, et qu’elles avaient suscité un grand intérêt, la première vice-présidente a également noté les mesures prises dans ce sens en Azerbaïdjan. Mehriban Aliyeva a souligné l’activité réussie du lycée français et de l'Université franco-azerbaïdjanaise en Azerbaïdjan. « On a réalisé beaucoup de travail en la matière, mais il y a encore du potentiel », a déclaré la première vice-présidente, se disant convaincue que les relations entre les deux pays se développeraient encore davantage.

Le sénateur Alain Houpert, président du groupe d'amitié France-Caucase au Sénat français, a dit être honoré de rencontrer la première vice-présidente Mehriban Aliyeva. Il a dit que le développement des relations existant entre la France et l'Azerbaïdjan suscitait la satisfaction. Il a apprécié les travaux réalisés par Mehriban Aliyeva pour la promotion de son pays en France et souligné l'importance de poursuivre les mesures en ce sens. Le sénateur français Alain Houpert s'est déclaré satisfait de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la France ces dernières années, soulignant que ces liens contribueraient à développer encore davantage les relations. Le sénateur a déclaré que l'Azerbaïdjan était un pays important pour le monde.