La rapporteure pour l’Azerbaïdjan au Parlement européen visite l’Allée des Martyrs

Bakou, 27 avril, AZERTAC

La rapporteure permanente pour l’Azerbaïdjan du Parlement européen, Norica Nicolai, s’est rendue le 27 avril à l’Allée des Martyrs à Bakou.

Elle a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, a déposé des fleurs sur leurs tombes et visité le monument de la Flamme éternelle.

Puis, elle a contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informée sur les travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.