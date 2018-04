Zakir Hassanov rencontre le vice-président de la Commission militaire centrale chinoise

Pékin, 27 avril, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le colonel-général Xu Qiliang, vice-président de la Commission militaire centrale (CMC) de la République populaire de Chine.

Xu Qiliang a dit que les relations amicales existant historiquement entre les peuples des deux pays se développaient plus rapidement.

Mettant en valeur l’importance de la coopération azerbaïdjano-chinoise dans divers domaines, le vice-président de la commission a noté qu’il existait un grand potentiel pour l’élargissement des liens.

Le ministre azerbaïdjanais a remercié pour l’attention et l’accueil chaleureux, soulignant que la Chine avait un rôle important dans la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et la criminalité transnationale, ainsi que dans le soutien de la paix et de la stabilité au monde entier.

Il a également indiqué que ce pays prenait une part active dans les opérations de maintien de la paix, ajoutant que l’Azerbaïdjan contribuait aussi à ce genre d’opérations pour l’assurance de la paix et de la stabilité dans la région et le monde.

Z. Hassanov a remercié la Chine pour soutenir la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh.

Il a noté que son pays respectait la politique d'« une seule Chine » de ce pays, soutenait cette conception et reconnaissait les organisations représentant la Chine au niveau international.

Le colonel-général Zakir Hassanov s’est dit convaincu que les rencontres tenues, les négociations menées donneraient une impulsion importante à l’élargissement des liens entre les forces armées des deux pays.

La sécurité dans le Caucase du Sud et en Asie centrale, l’état et les perspectives de développement de la coopération militaire, militaro-technique et militaro-éducative entre les deux pays ont fait l’objet de discussions.