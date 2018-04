Formule 1 : Sergey Sirotkin a cassé sa Williams au virage

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Un accident s’est produit pendant la troisième séance d’essai libre du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Sergey Sirotkin a cassé sa Williams au virage no 3. Le pilote russe a bloqué les roues au freinage, et s'est encastré dans les pneus de protection, et a endommagé le côté avant droit de sa voiture.

Il a dû abandonner la séance.