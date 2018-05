Les représentants de l’OSCE s’apprêtent à se rendre sur la ligne de contact des armées

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Conformément au mandat du représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, un nouveau suivi serait organisé le 3 mai sur la ligne de contact des armées azerbaïdjanaise et arménienne dans la région de Terter, a rapporté dans un communiqué le Ministère de la Défense.

Du côté de l’Azerbaïdjan, la surveillance sera effectuée par les aides de camp du représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, Mikhail Olaru et Simon Tiller, et le lieutenant-colonel Alexandre Nepokritikh, représentant du Groupe de planification de haut niveau.

Du côté de l’Arménie, le suivi sera dirigé les aides de camp du représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, Guennadi Petrika, Ognjen Jovic et et Martin Schuster, et le colonel Vladimir Minarik, chef du Groupe de planification de haut niveau.