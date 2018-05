Message de félicitations de Mme Rachida Dati, ancien ministre, député européen, maire du VIIème arrondissement de Paris

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président de la République,

A la suite de votre réélection, ce mercredi 11 avril, à la Présidence de la République d’Azerbaïdjan, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations, ainsi que tous mes vœux de succès pour ce nouveau mandat.

Le renouvellement de la confiance d’une large majorité de citoyens azéris à votre égard confirme votre leadership et salue les avancées économiques et sociétales réalisées en Azerbaïdjan depuis le début de vos mandats. Les réformes économiques que vous avez portées ont permis d’attirer nombre d’investisseurs étrangers et d’augmenter les exportations de produits locaux, favorisant ainsi une économie plus durable en Azerbaïdjan.

Face à des équilibres géopolitiques parfois complexes entre l’Europe et le Moyen-Orient, le nouvel accord d’association global entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan doit nous permettre de renforcer notre coopération économique, sociale et politique dans les années à venir. Votre visite en février 2017 à Bruxelles a marqué à ce titre le point d’entrée des négociations sur ce nouvel accord ambitieux. Votre réélection va ainsi permettre de poursuivre ces négociations rapidement, dans l’intérêt des citoyens européens et azerbaïdjanais.

Soyez assuré, Monsieur le Président de la République, de mon soutien fidèle pour toutes les politiques que vous continuerez de mettre en œuvre pour l’Azerbaïdjan et son peuple.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de mes salutations les plus sincères.

Rachida Dati

Ancien Ministre,

Député européen,

Maire du VIIème arrondissement de Paris