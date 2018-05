Message de félicitations de M. Michel Vialay, Député de l’Assemblé nationale de la République française

Son Excellence Monsieur Rahman Mustafayev, Ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan en République française

Votre Excellence,

Par votre intermédiaire, je tiens à adresser toutes mes félicitations au Président Ilham Aliyev pour sa large victoire à l’élection présidentielle du mercredi 11 avril dernier.

Il s’agît ici d’une victoire pour un Azerbaïdjan fort et uni, et qui peut appuyer son évolution sur une réelle démocratie qui fait légitimement la fierté de votre pays depuis près d’un siècle.

J’adresse donc mes meilleurs vœux à M. Aliyev, et espère profondément que sa réélection contribuera à faire progresser les relations étroites et amicales entre l’Azerbaïdjan et la France.

Je crois profondément que M. le Président continuera ses efforts inlassables pour apporter le bien-être à son pays. Par cette élection, M. Aliyev démontre ses qualités de dirigeant pour réaliser les grands objectifs de développement de l’Azerbaïdjan, ainsi que la confiance que les Azéris ont en lui.

Au cours de son précédent mandat, le Président Aliyev avait montré une grande détermination à améliorer la vie de son peuple. Je suis persuadé qu’il continuera à faire bénéficier à l’Azerbaïdjan d’un développement et d’une prospérité accrus.

Je renouvelle donc mes chaleureuses félicitations à M. Ilham Aliyev pour sa réélection et lui adresse tous mes vœux de réussite.

En souhaitant le bonheur et le bien-être au peuple azéri, je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de mon profond respect.

Michel Vialay

Député de l’Assemblé nationale de la République française