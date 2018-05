Kestutis Jankauskas : L’Azerbaïdjan est attaché aux valeurs de multiculturalisme et de tolérance

Bakou, 3 mai, AZERTAC

L’objectif principal du deuxième Festival européen de la tolérance «IMAGINE» consiste à développer les valeurs qui nous unissent. Ce sont les valeurs de multiculturalisme et de tolérance, a déclaré Kestutis Jankauskas, chef de la représentation de l’Union européenne (UE) en Azerbaïdjan.

Il a fait savoir que l’UE saluait la promotion de ces valeurs. «L’Azerbaïdjan est lui aussi fidèle à ces traditions. Les pays membres et non membres de l’UE participent cette année au festival. Des expositions, des concerts et la projection des films de ces pays seront organisés en marge du festival. 38 films de 30 pays seront projetés à cette édition», a-t-il ajouté.