Message de félicitations de M. René van der Linden, Président du groupe Pays-Bas-Azerbaïdjan, Président d’honneur de l’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Je vous félicite sincèrement pour votre réélection à la Présidence de la République d'Azerbaïdjan. J’ai le plaisir de transmettre mes sincères félicitations à vous et au peuple azerbaïdjanais à cette occasion. Cette victoire est la manifestation de la gratitude de vos concitoyens envers les politiques que vous avez menées durant les nombreuses années. Je forme des vœux de bonne santé pour vous, ainsi que de prospérité, de bien-être et de paix à l’Azerbaïdjan et à son peuple.

Je serais ravi de vous rencontrer lors de ma prochaine visite à Bakou les 15 et 16 mai prochain. Je suis impatient de visiter à nouveau votre beau pays.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

René van der Linden

Président du Groupe Pays-Bas-Azerbaïdjan,

Président d’honneur de l’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe,

Ancien président du Sénat du Royaume des Pays-Bas