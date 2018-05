Les ministères des affaires étrangères d’Azerbaïdjan, de Turquie et d’Ukraine tiennent les premières consultations politiques

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Les premières consultations politiques tripartites entre les ministères des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de l’Ukraine ont eu lieu ce vendredi à Bakou.

Les consultations ont été marquées par la présence de Khalaf Khalafov, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Umid Yardim, vice-ministre turc des Affaires étrangères, et Vassili Bodnar, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, le niveau existant des relations entre l’Azerbaïdjan, la Turquie et l’Ukraine a été hautement apprécié. Les parties se sont dites convaincues que les consultations politiques dans le format tripartite créeraient de nouvelles opportunités de coopération et renforceraient encore plus l’amitié et le partenariat entre les pays.

Les vice-ministres ont exprimé leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de ces pays dans le cadre des frontières internationalement reconnues.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions régionales et internationales, ainsi que la coopération au sein des organisations internationales. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’économie, du commerce, de l’éducation, du tourisme et de la lutte contre le terrorisme.

Ils sont parvenus à un accord sur l’organisation des consultations politiques tripartites et la poursuite de la coopération dans ce format.