Message de félicitations de M. Michel Temer, Président de la République fédérative du Brésil

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Je vous adresse mes félicitations à l’occasion de votre réélection à la Présidence de la République d’Azerbaïdjan. Je suis convaincu que les relations amicales entre le Brésil et l’Azerbaïdjan se renforceront encore davantage au profit de l’intérêt de nos deux peuples et de la communauté internationale. Je suis sûr que notre coopération dans divers domaines se renforcera encore plus, malgré la grande distance géographique qui nous sépare. Je souligne particulièrement que je suis intéressé à soutenir ce genre d’affaire caritative.

Je vous souhaite, Excellence, santé, bonheur et plein succès durant votre nouveau mandat présidentiel.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect.

Michel Temer

Président de la République fédérative du Brésil