Le 28 mai proclamé «Journée de l’Azerbaïdjan» à Pittsburgh

Washington, 4 mai, AZERTAC

Le maire de Pittsburgh William Mark Peduto a publié un communiqué officiel à l’occasion du 100e anniversaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan.

Le 28 mai 2018 a été proclamé «Journée de l’Azerbaïdjan» à Pittsburgh, selon le communiqué.

«La République démocratique d’Azerbaïdjan, première république parlementaire laïque dans l’Orient musulman, a été créée le 28 mai 1918 et reconnue par les autres pays démocratiques du monde, y compris les Etats-Unis. En plus d’avoir reconnu le droit de vote de tous les citoyens sans distinction de race, de couleur, d'origine ethnique et de religion, la République démocratique d’Azerbaïdjan a accordé, pour la première fois dans le monde musulman, le droit de vote aux femmes.

Malgré sa lutte acharnée pour l’indépendance, la République démocratique d’Azerbaïdjan a été annexée à l’ex-Union soviétique en 1920 et n’a restauré son indépendance qu’en 1991.

Au cours des 25 dernières années, l’Azerbaïdjan a renforcé sa souveraineté et son indépendance et se présente comme un allié et partenaire stratégique des Etats-Unis dans le bassin Caspien», stipule le communiqué.