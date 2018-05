Le développement des liens azerbaïdjano-géorgiens a fait l’objet de discussions

Tbilissi, 5 mai, AZERTAC

Le consul général d’Azerbaïdjan à Batoumi, Perviz Ismayilzadé, a rencontré Zurab Pataradze, président de la République autonome d'Adjarie.

Lors de la rencontre, les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, ainsi qu’entre les régions des deux pays, l’ouverture des vols directs Bakou-Batoumi et Nakhtchivan-Batoumi, l’élargissement des liens dans les domaines de la science, de l’éducation, du tourisme et de l’agriculture, la création des centres logistiques et les questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.

Perviz Ismayilzadé a fait savoir que la coopération stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie créait de larges opportunités pour le développement des relations entre les républiques autonomes du Nakhtchivan et d'Adjarie dans tous les domaines.

Zurab Pataradze s’est félicité que les liens amicaux et fraternels entre les deux pays soient portés au niveau de partenariat stratégique.

Il a indiqué que le développement des relations était fructueux pour les deux parties, ajoutant que les projets pétro-gaziers et de transport effectués dans la région servaient à améliorer le bien-être des deux peuples. Il a noté que ces projets jouaient un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique et régionale.