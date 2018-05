La nouvelle édition d’«Irs-Heritage» est consacrée au centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan

Bakou, 5 mai, AZERTAC

La revue «Irs-Heritage», qui vise à promouvoir l'histoire, la culture et l'ethnographie de l'Azerbaïdjan à l'étranger, est publié il y a environ 16 ans et est accessible en différentes langues aux lecteurs dans plus de 170 pays.

La nouvelle édition de la version anglaise de la revue «Irs-Heritage» est consacrée au 100ème anniversaire de la fondation de la République démocratique d'Azerbaïdjan. Dans la préparation des articles de la revue, riche en faits, on s’est largement référé aux documents des archives et aux articles écrits par des experts étrangers, et les opinions des experts français, britanniques, italiens, israéliens, turcs et russes occupent une place particulière. Différents articles contiennent des informations détaillées sur les principales réalisations de la République démocratique d'Azerbaïdjan, le concept de sécurité nationale, la reconnaissance de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, l'établissement d'un État, la construction de l'armée, le développement du domaine culturel et les personnalités ayant joué un rôle important dans la fondation de la République démocratique.