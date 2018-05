Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation de la Commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu ce lundi matin une délégation composée des membres de la Commission de coopération parlementaire Union européenne-Azerbaïdjan conduite par Sajjad Karim, député européen britannique, président de la Commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan, membre du Groupe des conservateurs et réformistes européens.

Évoquant le développement réussi des relations avec l’Union européenne, le chef de l’Etat a évoqué ses derniers entretiens à la Commission européenne et a fait savoir que le travail avait été lancé sur un nouvel accord à la suite de ce déplacement. Le président Ilham Aliyev a également souligné que l’Azerbaïdjan avait signé ou adopté des documents de partenariat stratégique avec un tiers des Etats membres de l’Union européenne.

Notant que la coopération avec l’UE se réalisait sur différents axes, y compris les domaines politique, économique, culturel, commercial, énergétique et sécuritaire, le président Ilham Aliyev a dit que l’Union européenne était le plus grand partenaire commercial de l’Azerbaïdjan, et pour sa part, l’Azerbaïdjan augmentait progressivement son rôle dans la sécurité énergétique de l’Europe. Quant à l’infrastructure des transports, le chef de l’Etat a fait savoir que la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars, mise en service l’année dernière, jouait le rôle d'un important pont de transport entre l’Asie et l’Europe, et l’Azerbaïdjan était devenu un hub dans l’espace eurasiatique. Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que cette coopération continuerait de se renforcer.

Le président et les membres de la Commission de coopération parlementaire Union européenne-Azerbaïdjan ont présenté leurs félicitations à l’occasion du centenaire de la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan. Sajjad Karim a noté que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne s’était développée de manière très positive et constructive au cours des deux dernières années. Il a également marqué l’existence de grandes opportunités pour la coopération de l’UE avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’économie, des transports, de l’énergie, de l’investissement, des relations interparlementaires, etc.

Un échange de vues a ensuite eu lieu sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Le président Ilham Aliyev a réitéré la position de l’Azerbaïdjan liée au règlement du conflit.