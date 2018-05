Le chef de la diplomatie ukrainienne : L’Azerbaïdjan est devenu un Etat leader dans la région

Ivano-Frankivsk, 7 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est devenu un Etat leader dans la région et joue un rôle de locomotive dans des projets internationaux, a déclaré Pavel Klimkine, ministre ukrainien des Affaires étrangères, lors de son interview à l’AZERTAC.

Le ministre a souligné que l’Azerbaïdjan était l’un des pays les plus exemplaires au monde pour le développement du multiculturalisme et de la tolérance religieuse. «Je suis ravi que les relationsz d’amitié et de fraternité entre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan se développent sans cesse. Bien sûr, cette amitié a une histoire très ancienne. Chaque fois que je visite Bakou, je vois de grandes réalisations dans votre ville. En effet, votre pays est un véritable Etat leader dans la région», a-t-il estimé.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a également présenté ses félicitations au peuple azerbaïdjanais ami et frère à l’occasion du centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan.

A noter qu’à l’occasion du 100ème anniversaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan, l’ambassade d’Azerbaïdjan en Ukraine a organisé un festival baptisé «Karpatski Prostor» et une série d’événements dans la ville d’Ivano-Frankivsk.