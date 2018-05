L’Azerbaïdjan est intéressé par le développement des liens avec le Parlement européen

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis, Ogtay Assadov, a rencontré ce lundi la délégation composée des membres de la Commission de coopération parlementaire Union européenne-Azerbaïdjan.

Ogtay Assadov a dit que la Commission de coopération parlementaire Union européenne-Azerbaïdjan avait contribué à la restauration des relations entre son pays et le Parlement européen. Ogtay Assadov a fait savoir que l’Azerbaïdjan était intéressé par le développement des liens avec le Parlement européen et ses institutions et ne ménageait aucun effort dans ce sens.

Le président du Milli Medjlis a souligné que la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Parlement européen devait être basée sur des valeurs communes, ajoutant que les deux parties étaient intéressées par l’élargissement harmonieux de ces liens.

Il a fait savoir que l’Union européenne était le plus grand partenaire commercial de l’Azerbaïdjan.

«L’Azerbaïdjan joue un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe, a-t-il indiqué.

Ogtay Assadov a dit que les relations entre l’Azerbaïdjan et les pays de l’UE étaient à haut niveau.

Sajjad Karim, président de la Commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan, a indiqué qu’il y avait eu un grand progrès dans les relations après les rencontres tenues au Milli Medjlis deux ans avant.

«Les négociations sur l’accord entre l’UE et l’Azerbaïdjan se poursuivent. Nous sommes toujours prêts au dialogue ouvert avec l’Azerbaïdjan. Hereusement, l’Azerbaïdjan a la même position», a-t-il marqué.