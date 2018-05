Une délégation azerbaïdjanaise participera à l’Assemblée générale des COE en Serbie

Bakou, 7 mai, AZERTAC

La Serbie accueillera du 9 au 12 mai la réunion du Comité exécutif et la 47ème Assemblée générale des Comités olympiques européens (COE).

L’Azerbaïdjan sera représenté aux réunions par Tchinguiz Husseynzadé, membre du Comité exécutif des COE, vice-président du Comité national olympique (CNO), Azer Aliyev, secrétaire général du CNO, Anar Baghirov, directeur du Département des relations internationales du CNO, et Mehman Karimov, directeur du Département de markéting du CNO.

Tchinguiz Husseynzadé participera le 10 mai à la réunion du Comité exécutif des COE.

La réunion de l’Assemblée générale et le 39ème séminaire des COE aura lieu les 11 et 12 mai. Janez Kocijancic, président des Comités olympiques européens, Raffaele Pagnozzi, secrétaire général des COE, et Gunilla Lindberg, secrétaire général de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), prendront part aux réunions.

Le rapport annuel des COE sera discuté lors de l’Assemblée générale. Les comités d'organisation de Pyeongchang-2018 et de Tokyo 2020 présenteront leurs rapports.

La présentation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été sera faire par la délégation azerbaïdjanaise.

Le nom du pays qui accueillera la 47ème Assemblée générale des COE sera dévoilé lors des réunions.