Une conférence consacrée au 95e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev organisée à Bakou

Bakou, 8 mai, AZERTAC

La Direction des Musulmans du Caucase (DMC) a organisé une conférence consacrée au 95ème anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais.

La conférence ayant réuni des personnalités religieuses, des scientifiques, des représentants de diverses confessions religieuses, des représentants de l'État et du gouvernement, des parlementaires et des personnalités publiques a débuté par la récitation des versets coraniques.

Ensuite, un film consacré au leader national Heydar Aliyev a été projeté.

Allahchukur Pachazadé, dirigeant de la Direction des Musulmans du Caucase, Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais pour les affaires publiques et politiques, le député Fettah Heydarov, président du Conseil des Sages d’Azerbaïdjan, Mubariz Gourbanly, président du Comité d’Etat en charge des organisations religieuses, le député Siyavouch Novrouzov, le député Eldar Ibrahimov, l’académicien Kamal Abdoulla, recteur de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan et président du Conseil des tutelle du Centre international de multiculturalisme de Bakou, l’académicien Abel Maharramov, recteur de l’Université d’Etat de Bakou, l’académicien Vassim Mammadaliyev, le mufti Salman Moussaïev, Alexandre Ichéin, archevêque du diocèse de Bakou et de l’Azerbaïdjan de l’Eglise orthodoxe russe, Milikh Yevdayev, président de la communauté des Juifs des montagnes d’Azerbaïdjan, Vladimir Fekete, dirigeant de la communauté catholique azerbaïdjanaise, et plusieurs autres ont pris la parole lors de la conférence modéré par Sabir Hassanli, recteur de l’Université islamique de Bakou et chef adjoint de la DMC.

Les intervenants ont parlé des services du leader national Heydar Aliyev, figure politique de renommée mondiale, devant la patrie et le peuple azerbaïdjanais, de son attention à l’égard des communautés religieuses et de ses énormes efforts pour protéger les valeurs nationales et spirituelles en Azerbaïdjan.