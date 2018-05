L’AZERTAC organise une exposition photo consacrée au 95e anniversaire du leader national Heydar Aliyev VIDEO

Bakou, 9 mai, AZERTAC

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) a organisé le 9 mai une exposition photo consacrée au 95ème anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais. L’exposition est composée de rares photos conservées aux archives de l’AZERTAC. Les photos exposées représentent la vie et les activités du leader national Heydar Aliyev.

La cérémonie d’ouverture de l’exposition a débuté par le dépôt des fleurs devant la statue du leader national érigée au rez-de-chaussée du bâtiment de l’agence.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, ainsi que d’autres collaborateurs de l’agence ont pris la parole lors de la cérémonie organisée au milieu des stands montés en plein air devant le bâtiment de l’agence.

Ils ont parlé des grands services que le leader national Heydar Aliyev, fondateur et architecte de l’Azerbaïdjan moderne, politicien et homme d’Etat de renommée mondiale, avait rendus à son pays et sa nation.