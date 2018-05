Le 28 mai proclamé Journée nationale d’Azerbaïdjan à Portland

Washington, 10 mai, AZERTAC

Le maire de la ville de Portland de l’Etat américain du Maine, Ethan Strimling, a signé une proclamation officielle sur le centenaire de la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan.

Dans la proclamation, il est noté que le 28 mai 2018 a été proclamé Journée nationale d’Azerbaïdjan à Portland.

«Créée le 28 mai 1918, la République démocratique d’Azerbaïdjan est entrée dans l’histoire comme la première république démocratique dans le monde musulman et est l’un des premiers Etats ayant accordé des droits égaux à leurs citoyens. Cette république a également été reconnue par un certain nombre d’Etats démocratiques, dont les Etats-Unis.

Malgré sa lutte acharnée pour l’indépendance, la République démocratique d’Azerbaïdjan a été annexée à l’ex-Union soviétique en 1920 et n’a restauré son indépendance qu’en 1991.

Au cours des 25 dernières années, l’Azerbaïdjan a renforcé sa souveraineté et son indépendance et se présente comme un allié et partenaire stratégique des Etats-Unis dans le bassin Caspien», indique la proclamation.

La proclamation a également été signée par Ethan Strimling, maire de Portland, et les membres du Conseil de la ville.