Une exposition historico-documentaire baptisée «Heydar Aliyev : personnalité, mission, héritage» s’ouvre au Centre Heydar Aliyev

Bakou, 10 mai, AZERTAC

Une exposition historico-documentaire baptisée «Heydar Aliyev : personnalité, mission, héritage» s’est ouverte le 10 mai au Centre Heydar Aliyev à Bakou.

Des hommes politiques et publics, des intellectuels azerbaïdjanais et russes ont assisté à la cérémonie d’ouverture de l’exposition organisée avec le soutien de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, de l’Administration présidentielle de la Fédération de Russie et de la Fondation Heydar Aliyev.

Le leader national Heydar Aliyev a joué un rôle important dans l’établissement des relations d’amitié avec la Russie, la création de la base du partenariat stratégique entre les deux pays.

Anar Alakbarov, directeur du Centre Heydar Aliyev, a souligné que le Centre et la Fondation Heydar Aliyev apportaient toujours leur soutien aux projets visant à renforcer les relations azerbaïdjano-russes.

Il a évoqué les mesures prises par le président Ilham Aliyev, la présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, et la vice-présidente de la Fondation, Leyla Aliyeva, dans ce sens.

Vladimir Tchernov, responsable du département des relations interrégionales et culturelles avec les pays étrangers de la Présidence de la Fédération de Russie, a lu le message du président russe Vladimir Poutine adressé aux participants.

Puis, celui du président Ilham Aliyev adressé aux participants a été lu par Ali Hassanov, assistant du président pour les affaires publiques et politiques.

Ilias Oumakhanov, vice-président du Conseil fédéral de la Fédération de Russie, a caractérisé Heydar Aliyev comme un homme d’Etat légendaire ayant joué un rôle unique dans le développement de l’Azerbaïdjan.

Grigory Karasin, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a noté que cette exposition était dédiée à une personnalité politique éminente. Il a dit que le leader national Heydar Aliyev avait pris des décisions cruciales pour le développement de l’Azerbaïdjan. G. Karasin a fait savoir que le leader national attachait une importance particulière aux relations avec la Russie.

Puis, les participants ont visité l’exposition.