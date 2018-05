Le 95ème anniversaire du leader national Heydar Aliyev célébré à Riyad

Riyad, 11 mai, AZERTAC

Le 95ème anniversaire du leader national Heydar Aliyev a été célébré à Riyad, capitale saoudienne.

Les employés de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Arabie saoudite, les représentants de la diaspora turque et les Azerbaîdjanais vivant dans ce pays ont été présents à l’évènement.

Chahin Abdoullayev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Arabie saoudite, a donné des informations détaillées sur la vie et l’activité publique et politique du leader national Heydar Aliyev, abordant les grands projets, fondés et réalisés par Heydar Aliyev, ainsi que les services exceptionnels du leader national dans la protection de l'Etat azerbaïdjanais.

Les intervenants ont parlé du rôle exceptionnel d’Heydar Aliyev dans la fondation et le renforcement de l’Azerbaïdjan indépendant, soulignant particulièrement l’activité du leader national en matière de renforcement et de développement de la diaspora azerbaïdjanaise dans le monde entier.