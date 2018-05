L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent du développement de leurs relations

Bakou, 11 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec une délégation conduite par Glen Howard, président de la Fondation Jamestown.

Lors de l’entretien, l’histoire de développement et les perspectives des relations bilatérales azerbaïdjano-américaines ont fait l’objet d’un échange de vues. Les discussions ont porté sur les questions régionales et internationales.

Elmar Mammadyarov a donné des informations sur la stratégie énergétique de l’Azerbaïdjan, la mise en œuvre des projets TAP et TANAP, leur rôle dans la sécurité énergétique de l’Europe, la coopération avec les Etats-Unis en matière de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les projets de transport réalisés à l’initiative et avec la participation de son pays.

Il a également abordé la participation de l’Azerbaïdjan au «Soutien résolu» en Afghanistan, le soutien de transit et de logistique apporté aux pays membres de l’OTAN et aux Etats-Unis pour l’opération en Afghanistan.

Un échange de vues a eu lieu sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Le ministre a fait savoir que la poursuite de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et l’existence des troupes arméniennes dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan constituaient une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale.