Présentation du projet « Sevdiyim » à Bakou

Bakou, 11 mai, AZERTAC

Vendredi 11 mai, à Bakou, s’est tenue la cérémonie de présentation du projet « Sevdiyim » consacré au 95ème anniversaire de la naissance du leader national Heydar Aliyev et au centenaire de la fondation de la République Démocratique d'Azerbaïdjan.

Fouad Alesguérov, assistant du président de la République chargé des organes d’application de la loi et des affaires militaires, Abulfas Garayev, ministre de la Culture, Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports, Ulvi Mehdiyev, président de l'Agence nationale pour les services à la personne et les innovations sociales auprès de la Présidence de la République, et d’autres hauts fonctionnaires ont été présents à la cérémonie.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l’hymne national azerbaïdjanais.

Le directeur de la Radio ASAN, Emin Mousavi, ayant ouvert la cérémonie, a donné des informations sur le projet. Il a déclaré que le projet « Sevdiyim » avait été organisé conjointement par le Service ASAN, l’organisation « Bénévoles d’ASAN » et la Radio ASAN. L’objectif du projet est la protection et la promotion des traditions historiques, la fidélité vis-à-vis des valeurs morales nationales et l'expansion de l’idéologie de l’Etat-nation. Dans le cadre du projet, un clip représentant les cent ans d’histoire de l’Azerbaïdjan a été filmé à la base du poème bien connu « Sevdiyim » (Mon aimé) du grand poète et dramaturge Djafar Djabbarli, dédié au drapeau tricolore azerbaïdjanais. La compositrice et interprète de l'œuvre est Tunzalé Aghaïeva, Artiste émérite, et la directrice du clip est Ulviyyé Keunul.

Les discours ont été suivis de la projection du clip reflétant les cent ans d’histoire de l’Azerbaïdjan à travers le poème « Sevdiyim ».

La cérémonie de présentation s’est poursuivie par un programme de concert.