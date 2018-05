Si le nouveau pouvoir en Arménie poursuit la politique du régime précédent, il connaîtra probablement le même sort

Bakou, 12 mai, AZERTAC

Le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Hikmet Hadjiyev, s’est exprimé sur la déclaration de son homologue arménien.

Hikmet Hadjiyev a dit que cette personne, dont on n’avait jamais entendu la voix et qui était un élément du régime de Sarkissian, essayait de faire preuve d’une activité supplémentaire pour prendre un poste au nouveau pouvoir politique en Arménie. « Il n’est toujours pas conscient que la politique du régime Sarkissian qu’il sert, y compris la poursuite de l'agression et de l'occupation contre l'Azerbaïdjan, constitue la raison majeure de la crise actuelle en Arménie. Si le nouveau pouvoir politique arménien poursuit la politique du régime précédent, il connaîtra probablement le même sort », a-t-il estimé.

Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré que le leader national Heydar Aliyev avait empêché l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et que ce dernier était entré dans une nouvelle phase de développement. « L'Azerbaïdjan, dirigé par le président Ilham Aliyev, est aujourd’hui le principal État de la région sur la base d'un modèle de gouvernance efficace », a-t-il avancé.