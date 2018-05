Taekwondo : Radik Issayev est double champion d’Europe

Bakou, 14 mai, AZERTAC

Les Championnats d’Europe de taekwondo se sont terminés à Kazan, en Russie.

Lors de la dernière journée des championnats, le taekwondoka azerbaïdjanais Radik Issayev est devenu champion d’Europe.

Radik Issayev, champion des Jeux européens et de la 4ème édition des Jeux de la solidarité islamique, champion d’Europe, du monde et olympique, double champion de la Coupe de monde, a remporté la médaille d’or, en battant le Grec Athanasios Nikolaidis, les Russes Yury Kirichenko et Roman Kuznetsov.

Au total, l’équipe d’Azerbaïdjan a décroché 3 médailles aux championnats.

Pour rappel, les athlètes azerbaïdjanais Patimat Abakarova et Milad Beigi Harchegani ont pris la troisième place.