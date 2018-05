Lettre de félicitations adressée à M. Mahathir Mohamad, Premier ministre de la Malaisie

Bakou, le 14 mai 2018.

Son Excellence Monsieur Mahathir Mohamad Premier ministre de la Malaisie

Monsieur le Premier ministre,

Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations à l’occasion de votre prise de fonctions comme Premier ministre de la Malaisie.

Je suis convaincu que les liens amicaux entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie, notre coopération sur le plan bilatéral et multilatéral continueront de se développer et de s’élargir conformément aux intérêts de nos deux peuples.

Je me souviens de notre rencontre à Bakou avec les meilleures impressions, je vous souhaite santé, bonheur et plein succès dans vos activités futures pour le bien-être du peuple malais ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de mont profond respect.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan