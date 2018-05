L’Azerbaïdjan et l’OTAN discutent des perspectives de développement de leurs relations

Bakou, 14 mai, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Belgique, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec James Appaturay, représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN pour le Caucase du Sud et l’Asie centrale.

Lors de l’entretien, ils se sont félicités du développement du partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN.

James Appaturay a exprimé sa reconnaissance à l’Azerbaïdjan pour le soutien technique et financier qu’il apporte à la mission «Soutien résolu» visant le rétablissement de la paix en Afghanistan et au fonds d'affectation spéciale pour l'armée nationale afghane. En plus, les rencontres du commandant suprême des forces alliées en Europe et du chef d’Etat-major russe à Bakou ont été saluées.

Puis, un échange de vues a eu lieu sur les questions régionales. «La poursuite de l’occupation des territoires azerbaïdjanais par l’Arménie et la présence illégale des forces arméniennes dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan restent une menace pour la paix et la sécurité régionale», a estimé E. Mammadyarov.

Ils ont également échangé sur les perspectives de développement des relations Azerbaïdjan-OTAN et les questions internationales.