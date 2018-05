Le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne au menu des discussions

Bakou, 15 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu, en marge de son déplacement à Bruxelles, avec Federica Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Lors de l’entretien, les parties ont procédé à un large échange de vues sur le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’union européenne.

Le ministre Elmar Mammadyarov a souligné une fois de plus que l'Azerbaïdjan attachait une importance particulière au développement des relations avec l'Union européenne et abordé les questions relatives à la coopération en matière d’énergie, de transport, de commerce, d’humanitaire et dans d’autres domaines.

Les parties ont noté le caractère constructif des négociations sur l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan et se sont déclarées convaincues que l'accord contribuerait à porter les relations à un nouveau niveau qualitatif et donnerait une impulsion au développement harmonieux.

Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur du règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, faisant savoir qu'il rencontrerait les coprésidents du Groupe de Minsk à Paris le 15 mai. Il a également noté la position de l'UE relative au soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, les parties ont échangé sur des questions régionales et internationales.