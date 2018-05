Un comité d’organisation mis en place pour accueillir le FOJE à Bakou en 2019

Bakou, 15 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a signé un décret portant fondation d’un comité d’organisation pour accueillir le Festival olympique de la jeunesse européenne à Bakou en 2019.

Conformément au décret présidentiel, le comité d’organisation qui est composé d’un président, d’un vice-président et de 26 membres doit rédiger le plan d’actions concernant la tenue à Bakou du Festival olympique de la jeunesse européenne.

Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre azerbaïdjanais, est nommé à la présidence du Comité d’organisation, et Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports et vice-président du Comité national olympique, à la vice-présidence.

Le Festival olympique de la jeunesse européenne se tiendra du 20 au 28 juillet 2019.