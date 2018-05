Un photojournaliste de l’AZERTAC décroche deux prix au «New York - Manhattan 2018»

Bakou, 15 mai, AZERTAC

Le photojournaliste de l’AZERTAC Ilgar Djafarov a remporté deux prix au concours international de photos «New York - Manhattan 2018».

Environ 10 mille photos de plus de 500 photographes représentant 65 pays du monde avaient été soumises au concours organisé en six nominations par la Fédération Internationale de l'Art Photographique et l’American Photography Association.

Dans la nomination «Photojournalisme», la photographie «Champion de culturisme» prise lors du championnat d’Azerbaïdjan en mai 2016 a gagné la médaille d’argent de la Master of Light Photographic Association, dont le siège se situe à Vancouver, au Canada.

La photo intitulée «Le saut sur trampoline» prise par Ilgar Djafarov lors de la Coupe du monde de trampoline tenue en février 2017 à Bakou, a été décorée du ruban honorifique de l’American Photography Association dans la nomination «Photographies d'art en noir et blanc»

Selon les résultats du concours de photos, 14 photographies du photojournaliste de l’AZERTAC ont été sélectionnées pour être présentées lors d’une exposition qui sera organisée dans une salle d’expositions de New York.