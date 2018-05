Le Bureau des Congrès d'Azerbaïdjan a reçu une lettre de remerciement pour son meilleur stand parmi les pays participants

Bakou, 15 mai, AZERTAC

Le salon IMEX a ouvert ses portes à Francfort en Allemagne. L'IMEX Francfort est l'un des salons les plus influents et renommés du secteur MICE. L’Azerbaïdjan est représenté à ce salon par le Bureau des Congrès d’Azerbaïdjan (BCA).

Le stand du BCA a suscité un grand intérêt au salon qui durera jusqu’au 17 mai. Le BCA a reçu une lettre de remerciement pour sa meilleure participation à ce salon.

Le salon réunit plus de 3500 fournisseurs du secteur événementiel, ainsi que les offices du tourisme nationaux, les palais des congrès, les grandes compagnies hôtelières, les lieux de conférence et d’exposition, les compagnies aériennes, les stations thermales, les prestataires techniques et les spécialistes de la gestion d’événements.