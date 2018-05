402 entreprises de 34 pays participeront au 24e Worldfood Azerbaïdjan

Bakou, 15 mai, AZERTAC

402 entreprises de 34 pays participeront à la 24ème édition du Worldfood Azerbaïdjan. Par rapport à l'année dernière, une augmentation de 12% a été observée et dans le nombre de participants et dans l’espace d'exposition.

C’est ce qu’a déclaré Edward Stroon, directeur régional de la société ITE Group, lors d'une conférence de presse consacrée à l'ouverture des salons ce mardi.

Il a été noté que le salon se déroulerait du 16 au 18 mai. 70% des 402 entreprises participantes seront des producteurs et distributeurs étrangers et 30% seront locaux. Cette année, la participation de 11 groupes nationaux et régionaux représentant 10 pays ont été assurée à l’exposition.