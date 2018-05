Les Pays-Bas participeront aux projets concernant l’agriculture et la sécurité des produits alimentaires en Azerbaïdjan

Bakou, 15 mi, AZERTAC

Le président de l'Agence azerbaïdjanaise de la sécurité alimentaire, Gochgar Tehmezli, a rencontré la délégation menée par René van der Linden, président honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, président du groupe d’amitié Pays-Bas-Azerbaïdjan.

G. Tehmezli a souligné le développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas et l’importance des visites réciproques de haut niveau et des rencontres tenues dans l’élargissement des liens.

Il a donné des informations sur l’activité de l'Agence azerbaïdjanaise de la sécurité alimentaire et les événements à réaliser dans l’avenir. Le président a dit espérer que l’élargissement de la coopération mutuelle entre les deux pays contribuerait considérablement au développement des domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Les membres de la délégation néerlandaise ont déclaré être prêts à participer aux projets à réaliser en Azerbaïdjan en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire.