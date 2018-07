Recep Tayyip Erdogan se rend à l’Allée des Martyrs à Bakou

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, venu en visite officielle en Azerbaïdjan, s’est rendu aujourd’hui à l’Allée des Martyrs à Bakou.

Un détachement d’honneur y était aligné en l’honneur du président turc.

Le président Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage à la mémoire des fils héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Le président turc a déposé une gerbe devant la flamme éternelle.

Les hymnes nationaux de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ont retenti.

L’hôte de marque a contemplé le panorama de Bakou et a été informé sur l’histoire de l’Allée des Martyrs et les travaux d’aménagement et d’édification en cours dans la capitale azerbaïdjanaise.

Ensuite, le président turc s’est recueilli devant le monument érigé à l’Allée des Martyrs à la mémoire des soldats turcs devant lequel il a déposé une gerbe avant d’avoir signé le livre d’or.