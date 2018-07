Bruxelles : entretien du président Ilham Aliyev avec le président du Conseil européen VIDEO

Bruxelles, 11 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu, le 11 juillet à Bruxelles, avec le président du Conseil européen Donald Tusk.

A l’issue de l’entretien, les parties ont paraphé le document sur les Priorités de partenariat.

Le président azerbaïdjanais est arrivé au siège de l’Union européenne.

Le président Ilham Aliyev et le président du Conseil européen ont posé pour une photo.

Au cours de l’entretien, il a été noté que l'Azerbaïdjan et l'Union européenne entretenaient une coopération réussie en matière politique, économique, énergétique et de transport. Le rôle croissant de l'Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l'Europe et le lancement officiel récent du projet TANAP ont été soulignés à cet égard. Dans le même temps, les parties ont échangé sur la situation régnant dans la région où l'Azerbaïdjan est situé, la sécurité et les défis régionaux.

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh a été discuté lors de la réunion. Le président Ilham Aliyev a informé son interlocuteur de l'état actuel du conflit.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a noté que l'Azerbaïdjan possédait une expérience positive en matière de construction de la société laïque et moderne.

Au cours de la réunion, les questions relatives à la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan et la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne dans le domaine concerné ont fait l’objet de discussions.

Le président Ilham Aliyev et le président du Conseil européen Donald Tusk ont hautement apprécié le document sur les Priorités de partenariat à parapher aujourd’hui entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne et ont noté que ce document ouvrirait de nouvelles perspectives pour le développement ultérieur des relations de partenariat Azerbaïdjan-Union européenne.

Ensuite, s’est tenue la cérémonie de paraphage du document sur les Priorités de partenariat en présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président du Conseil européen Donald Tusk.

Le document a été paraphé par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

Comme l’indique le premier paragraphe du document, l'Azerbaïdjan et l'Union européenne se sont mis d'accord sur les priorités du partenariat commun en s’appuyant sur les intérêts mutuels et les valeurs communes afin de renforcer la coopération.

La position géostratégique favorable de l'Azerbaïdjan et sa contribution aux projets de transport et d'énergie Est-Ouest et Nord-Sud sont également soulignées par l’Union européenne dans le document. Dans le même temps, il est indiqué que le Corridor gazier Sud sera bientôt achevé et, par conséquent, l’acheminement du gaz naturel sur les marchés européens figure parmi les priorités majeures.

Le document souligne l'importance de la contribution de l'Azerbaïdjan au développement du dialogue interculturel et l’existence de l’intérêt particulier de l'Union européenne pour la coopération avec l’Azerbaïdjan dans ce domaine. Le document paraphé reflète également les perspectives du dialogue en matière d'abolition des visas entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne.