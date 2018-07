Bruxelles, 11 juillet, AZERTAC

De hauts fonctionnaires de l'UE ont diffusé sur leurs comptes Twitter des informations sur la rencontre du président Ilham Aliyev avec le président du Conseil européen Donald Tusk à Bruxelles et du paraphage du document sur les Priorités de partenariat.

« Le président Ilham Aliyev et moi, nous avons eu une rencontre fructueuse servant du développement de nos relations bilatérales. Des discussions efficaces ont été menées sur la situation intérieure en Azerbaïdjan et les questions régionales au cours de la rencontre », souligne sur Twitter le président Donald Tusk.

« Le document sur les Priorités de partenariat a donné un nouvel élan à l’agenda bilatéral entre l'UE et l'Azerbaïdjan », lit-on sur le compte Twitter du porte-parole du Service de politique étrangère et de sécurité de l'UE.

« L'Union européenne et l'Azerbaïdjan sont plus forts ensemble. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'Azerbaïdjan ont achevé les négociations concernant le document sur les Priorités de partenariat et un nouvel élan a été donné à l’agenda des relations », a indiqué la Direction générale de la politique de voisinage de la Commission européenne sur son compte Twitter.