Le maintien de la paix durable en Afghanistan revête une grande importance en termes de stabilité et de développement de la région

Riyad, 11 juillet, AZERTAC

La conférence internationale des érudits musulmans sur la paix en Afghanistan, organisée conjointement par l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et le gouvernement afghan, a eu lieu les 10 et 11 juillet à Djeddah et à Mecque. Plus de 150 délégués provenant des pays musulmans ont été présents à cette conférence.

Youssef bin Ahmad Al-Othaimeen, secrétaire général de l’OCI, a prononcé un discours. Il a abordé les objectifs de cette conférence.

Saleh bin Abdulaziz Al Ash-Sheikh, ministre saoudien des affaires islamiques, de l’appel et de l’orientation, est également intervenu lors de la conférence. Le ministre a transmis les salutations du Roi Salman ben Abdelaziz Al-Saoud, Gardien des deux lieux saints, aux participants de la conférence.

Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, dirigeant de la Direction des Musulmans du Caucase, a souligné que le maintien de la paix durable en Afghanistan revêtait une grande importance en termes de stabilité et de développement géopolitique de la région.

Lors de la deuxième journée de la conférence, le roi Salman ben Abdelaziz Al-Saoud et Khaled ben Fayçal, gouverneur de la province de la Mecque, ont reçu les chefs des délégations participant à la conférence. Lors de la rencontre avec le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, le roi Salman ben Abdelaziz Al-Saoud a demandé de transmettre ses sincères salutations au président Ilham Aliyev, exprimant son plaisir du niveau des relations entre les deux pays. Il a hautement apprécié le rôle et la position de l’Azerbaïdjan dans le monde musulman.

Pour sa part, le chef de la délégation azerbaïdjanaise a transmis les salutations du chef de l’Etat azerbaïdjanais à Salman bin Abdelaziz Al-Saoud. Il a hautement apprécié le soutien de l’Arabie saoudite à son pays concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La conférence s’est soldée par l’adoption du communiqué final.