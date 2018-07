Bruxelles : le processus de négociation sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh au menu des discussions

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

La première rencontre des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne, MM. Elmar Mammadyarov et Zohrab Mnatsakanyan, a eu lieu ce mercredi à Bruxelles avec la médiation des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE Stéphane Visconti (France), Igor Popov (Russie) et Andrew Schofer (Etats-Unis). Andrzej Kasprzyk, représentant spécial de la Présidence en exercice de l’OSCE, a également été présent à cette rencontre qui a duré environ quatre heures. D’abord, le ministre azerbaïdjanais s’est entretenu séparément avec les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le processus de négociation concernant le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Les parties ont souligné la poursuite du format de pourparlers existant. Un échange de vues a eu lieu sur les prochaines démarches pour avancer le processus de négociation et le plan d'action des co-présidents, a déclaré à l’AZERTAC Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères.