La 8e édition de l’International Caspian Energy Forum Prague-2018 aura lieu en novembre

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

La 8ème édition de l’International Caspian Energy Forum Prague-2018 aura lieu le 30 novembre. C’est ce qu’a déclaré Telman Aliyev, vice-président et directeur exécutif du Caspian European Club. Il a fait savoir que plus de 300 délégués provenant de 17 pays seraient présents à ce forum qui sera organisé avec le soutien de l’ambassade d’Azerbaïdjan en République tchèque et du Caspian European Club à Prague.

«Les représentants des ministères, des instituions d’Etat et d’affaires européens, ainsi que les délégués de la Commission européenne, des entreprises publiques et transnationales, des institutions financières internationales, des principaux centres analytiques, des sociétés d’investissement, du corps diplomatique et de mission internationale accrédités en République tchèque figurent parmi les participants», a-t-il indiqué.

Appréciant hautement l’organisation de la 8ème édition de l’International Caspian Energy Forum Prague-2018, Farid Chafiyev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en République tchèque, a noté que son pays jouait un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe.