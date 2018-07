L’intégrité territoriale, l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan soutenues une nouvelle fois dans le communiqué final du sommet de l’OTAN

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Les États membres de l'OTAN ont de nouveau exprimé leur soutien à l'intégrité territoriale, à l'indépendance et à la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan, ainsi qu'au règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais sur la base de ces principes dans le communiqué final qu’ils ont adopté lors du sommet de Bruxelles, rapporte un communiqué publié par le Ministère des Affaires étrangères.

« Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assisté à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord sur la mission Soutien résolu de l’OTAN en Afghanistan au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement des pays alliés et partenaires. Le chef de l’Etat a pris la parole lors de la réunion », lit-on dans le communiqué.

Dans la déclaration, il est noté que depuis 2006, les États membres de l'OTAN ont toujours soutenu, dans leurs déclarations adoptées aux sommets, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan.

La République d'Azerbaïdjan apprécie le respect et le soutien exprimés une nouvelle fois par les Etats de l’Union européenne et de l’OTAN à l’égard de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan, y compris l'inviolabilité de ses frontières, dans le document sur les Priorités de partenariat Union européenne-Azerbaïdjan et dans le communiqué du sommet de l'OTAN à Bruxelles.

Les normes et principes du droit international, le respect et la protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières des États conformément à l'Acte final d'Helsinki constituent la base des relations internationales et un facteur important qui conditionnent la paix et la sécurité durables.