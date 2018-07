Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le ministre iranien de la Santé et de l’Education médicale VIDEO

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 13 juillet, une délégation menée par Hassan Ghazizadeh Hachemi, ministre de la Santé et de l’Education médicale de la République islamique d’Iran.

Le ministre Hassan Ghazizadeh Hachemi a transmis les salutations du président iranien Hassan Rohani au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a noté que les relations bilatérales entre les deux pays se renforçaient et se resserraient de jour en jour grâce aux efforts des présidents azerbaïdjanais et iranien, Ilham Aliyev et Hassan Rohani.

Le président de la République a déclaré que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Iran se développaient avec succès dans tous les domaines, la santé y comprise. Le président Ilham Aliyev a évoqué ses rencontres avec son homologue iranien Hassan Rohani et a noté qu'au cours de ces rencontres ils avaient discuté aussi des questions de la santé, ajoutant que des instructions pertinentes avaient été données pour la mise en œuvre des travaux dans le domaine concerné. Le chef de l'Etat a s’est dit convaincu que la visite en Azerbaïdjan du ministre Hassan Ghazizadeh Hachemi contribuerait au développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de son homologue iranien Hassan Rohani et demandé de lui transmettre les siennes.